شاهد كيف خنقت العبرة رئيسة وزراء نيوزيلندا أثناء إعلان استقالتها

كانت أصغر سيدة يتم انتخابها رئيسة للحكومة، وثاني سيدة تلد وهي في منصبها، وفي السنوات الخمس الماضية كافحت سلسلة من التحديات غير المسبوقة.

قبل وقت قصير أعلنت جاسيندا أرديرن أنها ستتنحى عن منصبها رئيسة لوزراء نيوزيلندا، حيث خنقت العبرة أرديرن في كلمة لها وهي تصف كيف أثرت فترتها الرئاسية عليها وتركتها مجهدة.

وقالت أرديرن في إعلان استقالتها: "في هذا الصيف، كنت آمل أن أجد حلًا للاستعداد ليس فقط لسنة أخرى فقط، وإنما سنتين أخريتين، لأن هذا ما تتطلبه هذه السنة. لكنني لم أتمكن من إنجاز ذلك، لذا فإنني أعلن اليوم بأنني لن أسعى لإعادة انتخابي، وأن فترتي كرئيسة للوزراء ستنتهي في 7 فبراير".

وحظيت أرديرن بالإشادة حول العالم لتعاملها مع وباء كوفيد وطريقتها الخاصة في الحديث من القلب، خصوصًا في أوقات الأزمات، مثل إطلاق النار الجماعي في مسجدين في كرايستشيرش عام 2019. في غضون أسابيع، مررت أرديرن وحكومتها قوانين جديدة تحظر الأسلحة شبه الآلية.

ورغم أن شعبيتها تنامت حول العالم، إلا أن الاقتصاد المتباطئ في الأشهر الماضية وأزمة الإسكان والتضخم خفض من شعبيتها محليًا.