قبل اللقاء الرئيسي للحلفاء الغربيين في رامشتاين، تتعهد الولايات المتحدة ودول أوروبية بتقديم الكثير من المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا، حيث كانت الولايات المتحدة بالطبع تتصدر بهذه المركبات الهجومية ومركبات مشاة برادلي القتالية.

لكن الكثير من الدول الأوروبية الأخرى تفعل الكثير أيضًا. تعهد السويديون أيضًا بتقديم عربات مشاة قتالية، بينما تعهد البريطانيون بدبابات قتال رئيسية، أما الدنماركيون فتعهدوا بمدافع هاوتزر، كما تعهدت بعض الدول الأوروبية الأخرى بتقديم الكثير من المساعدات العسكرية الفتاكة.

ويبدو الآن أن القضية الكبيرة هنا هم الألمان، إذ تمارس الولايات المتحدة وحلفاؤها ضغوطًا على الألمان للسماح بإعطاء دبابة ليوبارد 2، دبابة قتال رئيسية، لأوكرانيا.

هذا لا يعني توفير ألمانيا فقط هذه الدبابات بنفسها، ولكن السماح للدول الأوروبية الأخرى بإعطاء هذه الدبابات لأوكرانيا مثل بولندا وفنلندا.

تمتلك ألمانيا بالطبع مفتاح ذلك لأنها البلد الذي ينتج هذه الدبابات في المقام الأول.

من جانبه، قال مسؤول أوكراني بارز إن الأوكرانيين يحتاجون إلى حوالي 600 دبابة قتال رئيسية لقلب المد في ساحة المعركة وليتمكنوا من استعادة أكبر قدر ممكن من الأراضي.

و كان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد أوضح في وقت سابق ما يعنيه ذلك بالضبط، حيث سُئل عما إذا كان يعتقد أن أوكرانيا قد تستعيد شبه جزيرة القرم أم لا، لكنه قال بشكل أساسي إن أوكرانيا ستستعيد شبه جزيرة القرم إذا حصلت على الأسلحة التي تحتاجها.