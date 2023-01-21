شاهد.. زعيم مجموعة فاغنر الخاصة ينتقد الجيش الروسي عبر تسجيل صوتي

سُمع يفغيني بريغوزين، زعيم مجموعة المرتزقة الروسية "فاغنر"، عبر تسجيل صوتي وهو يواصل انتقاده للجيش الروسي من خلال التصريح باستيلاء مجموعة فاغنر "الحصري" على إحدى ضواحي باخموت بأوكرانيا.

وقال بريغوزين منتقدًا العاملين في الدفاع بروسيا: "لقد امتلكت خبرة قتالية قوية منذ ثماني سنوات حتى الآن، متفوقًا من نواحٍ كثيرة على خبرة أولئك الذين خدموا في وزارة الدفاع منذ عقود".

ويُعتقد أن بريغوزين يحصل على المزيد من الأسلحة، حيث أظهرت بعض الصور عربات قطارات روسية متجهة إلى كوريا الشمالية، تأخذ صواريخ المشاة وقذائف صاروخية، الأسلحة التي نُقلت مباشرة إلى مقاتلي بريغوزين في أوكرانيا، وفقًا للولايات المتحدة.

كما أن هناك قلق الآن من أن ترسل كوريا الشمالية المزيد من المعدات العسكرية الفتاكة إلى بريغوزين على وجه التحديد.