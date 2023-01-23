تحولت مظاهرة سلمية خرجت في وسط مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية، إلى أعمال عنف ليلة السبت.

انتهى الأمر بالمتظاهرين مع إضرام النار في سيارة للشرطة وتحطيم النوافذ.

بدأ الأمر في تجمع الناس للاحتجاج على خطة المدينة لبناء مركز تدريب للشرطة والحرائق على قطعة أرض مشجرة في مقاطعة ديكالب.

بعدها قامت الشرطة بإبعاد المتظاهرين عنوة مما أدى لمقتل أحدهم ويدعى مانويل تيران.

قال مكتب التحقيقات في جورجيا إن تيران أطلق النار على جندي تابع للولاية، ورد الجنود بإطلاق النار فأردوه قتيلًا.

وتوافينا كورتني فرانسيسكو مراسلة محطة WSB الإخبارية بالمزيد من التفاصيل حول الموضوع.