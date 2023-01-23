زار رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون كييف والمناطق المحيطة بها، وتحدث في وقت لاحق مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وقال إن ما رآه هناك كان مروعًا.

وأخبر جونسون فلاديمير زيلينسكي أن الدعم الذي تقدمه المملكة المتحدة لأوكرانيا سيستمر طالما تطلب الأمر ذلك حسبما قال.

يتركز القتال في أوكرانيا حول منطقتين، من ناحية الجنوب حول بلدة زابوريجيا الكبيرة، وهناك، قال الروس بالفعل إنهم حققوا بعض المكاسب، لا سيما يوم الأحد.

واعترف الأوكرانيون بحدوث الكثير من إطلاق النار من جانب الروس، والكثير من القصف، لكنهم أنكروا تحقيق أي مكاسب إقليمية وقالوا إنهم يحافظون على المواقع.

والمنطقة الكبيرة الأخرى التي يدور فيها القتال هي شرق البلاد، وخاصة حول بلدة باخموت. يقول الأوكرانيون إنهم ما زالوا يحتفظون بالمراكز في معظم الأماكن، لكنهم يقرون بأنهم يتعرضون لضغوط كبيرة في تلك المنطقة.