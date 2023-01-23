تسببت درجات الحرارة المنخفضة في أفغانستان في مقتل 78 شخصًا على الأقل في الأيام القليلة الماضية، وفقًا لمسؤولي طالبان، ولا يمكن لـCNN التحقق بشكل مستقل من هذا الرقم.

حيث انخفضت درجات الحرارة إلى ما يصل إلى 27 درجة مئوية تحت الصفر، ويحدث هذا مع مواجهة ملايين الأشخاص في أفغانستان للمجاعة كما تقول الأمم المتحدة.

يعاني ما يقرب من 20 مليون شخص في أفغانستان من الجوع كما تقول الأمم المتحدة، مع معاناة 4 ملايين طفل وامرأة من سوء التغذية الحاد.

وتحاول مجموعات الإغاثة تقديم المساعدة، لكن منذ ديسمبر، علّقت ما لا يقل عن ست مجموعات مساعدات أجنبية كبرى عملياتها في أفغانستان مؤقتًا بعدما منعت طالبان النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية.