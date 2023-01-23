تُظهر لقطات من كاميرا شرطي تم نشرها حديثًا اللحظات الحرجة التي تعرض فيها لإطلاق نار عدة مرات من قبل مشتبه به مسلح برشاش شبه آلي في وقت سابق من هذا الشهر.

ففي قرابة الساعة 6:30 مساءً في الثامن من يناير، تم استدعاء شرطة رينو للشقق الجنوبية قبالة سكاي فالي درايف بعد بلاغات عن طلقات نارية محتملة.

وفقًا لما ذكره الرقيب ستيف مايفيلد فإنه وجد شخصين تعرضا للضرب عند وصوله. بعد ذلك، واجه الرقيب مايفيلد مشتبها بهما هربا وهما يركضان.

وفقًا لشرطة رينو، تبادل المشتبه بهما والشرطي إطلاق النار، حينها اقترب شرطي ثان من المشهد ليكتشف أن الرقيب مايفيلد مصاب بجروح.