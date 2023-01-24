شاهد.. مسعفون من مختلف أنحاء العالم يساعدون الأوكرانيين في باخموت

يتحدث مراسل CNN، بن ويدمان، مع مسعفين من جميع أنحاء العالم الذين سافروا إلى أوكرانيا لمساعدة المحتاجين، حيث يقوم المسعف الأمريكي إيلاي وورث جونز بتوصيل الإمدادات إلى السكان على بعد 100 ياردة فقط من الخطوط الروسية في باخموت.

قال جونز: "لقد تدربت على هذا. هذا ما أفعله من أجل لقمة العيش. وهناك الكثير من الأشخاص المحتاجين هنا، لذلك، يسعدني أن أكون هنا وأبقى مع هؤلاء الأشخاص".

وشرح المسعف النرويجي، كورت إريكسون، طريقة عملهم قائلًا: "لدينا قائمة المرضى، لكننا لا نعرف حقًا مما يعانون. لذلك لا يكون لدينا أي فكرة قبل أن نراهم ونقوم بفحصهم".