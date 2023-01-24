لحظة مرعبة حدثت بعد ظهر الأربعاء الماضي، إذ تقول الطفلة ماريا غالاواي - ذات السبعة أعوام - إن جدتها علقت تحت سيارة متحركة.

وتقول ماريا إنه عندما حاولت جدتها إنقاذها بإيقاف السيارة المتحركة، علقت تحت السيارة. وبسرعة بديهة، سارعت الطفلة بنزع مفاتيح السيارة أولًا ثم ركضت لتطلب مساعدة والدتها.

تشير ماريا ووالدتها، بورشه، إلى أن قدم الجدة علق تحت الإطار الأمامي على جانب السائق، وقالت بورشه إنه مع وصولها إلى الموقع فإن الدماء كانت في كل مكان.

وبحسب الأم، فإن الجدة في المستشفى وتخضع لعمليات نقل دم، لكنها بوضع أفضل.