من المقرر أن ترسل ألمانيا دباباتها من طراز Leopard 2 إلى أوكرانيا بعد أن كشف مسؤولون أمريكيون أن إدارة بايدن تضع اللمسات الأخيرة على خطط لإرسال دبابات أمريكية الصنع إلى أوكرانيا. يتحدث السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال إلى وولف بليتزر على شبكة CNN لمناقشة أهمية هذه التطورات.

قال السيناتور: "إن هذه الدبابات ضرورية للدفاع ضد الهجوم الروسي المتوقع ليس بعد شهور من الآن، ولكن بعد أسابيع حرفيا".

وأضاف إن "الوقت هو النقطة الرئيسية"، مشيرًا إلى أنه "ليس في صالح" الأوكرانيين. لذا، فهم بحاجة إلى هذه الدبابات في أسرع وقت ممكن.

وتابع بالقول: "ما يتطلبه الأمر هو النجاح في ساحة المعركة وهجوم يعيد موضوع شبه جزيرة القرم على الطاولة بالإضافة للنقاط القريبة من الحدود مع روسيا، حتى يشعر بوتين بحرارة براعتهم العسكرية".