تظهر لقطات كاميرا الشرطة لحظات من مطاردة لسيارة في الرابعة صباحًا، للقبض على السائق الذي تم تحديده لاحقًا، يدعى كايل واغنر، المتهم بقيادة سيارة شخص آخر في 14 يناير/ كانون الثاني.

كانت الضحية نائمة في المقعد الخلفي، وقد استيقظت بسبب القيادة بسرعة عالية. واتصلت الضحية بالطوارئ للإبلاغ عن هذا الرجل قائلة: "كنت في محطة وقود، ونزل زوجي من السيارة"، مشيرة إلى أنها "لا تعرف موقعها".

وسُمعت خلال هذه المكالمة وهي تتحدث إلى واغنر قائلة: "إنني خائفة حقًا. أنت تعلم أنه يجب عليك أن تعود".

واستخدمت دورية الشرطة تكتيك مطاردة لتسبب اصطدام السيارة بحاجز حماية، وألقي القبض على واغنر وُوجهت إليه عدة تهم جنائية.