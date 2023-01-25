في دقيقتين.. مراسل CNN يفصّل أبرز القضايا التي يواجهها بوتين في 2023

ستكون أكبر قضية لبوتين في عام 2023 هي تغذية حربه في أوكرانيا، على مستويي الموارد البشرية والمادية.

في زيارة لمنتج أسلحة في منتصف يناير، أثنى على العمال لزيادة الإنتاج، ثلاث نوبات في اليوم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. أخبرهم أنهم سيتم إعفاؤهم من استدعاء الخدمة العسكرية في أوكرانيا.

فر مئات الآلاف من الرجال في سن التجنيد من روسيا العام الماضي خوفا من التجنيد الإجباري. ويعتقد بالفعل أن أكثر من 100 ألف جندي روسي قتلوا في أوكرانيا. إنها أكثر السمات التي لا تحظى بشعبية في حرب بوتين حتى الآن. قد يؤدي المزيد من التجنيد إلى مزيد من الاستياء منه. ولكن بمعدل خسارته للجنود على الخطوط الأمامية يعني أن هذه المعضلة ستزداد سوءًا.

ثاني أكبر قضية ستكون الدفع لتغذية الحرب. بدأت العقوبات الاقتصادية الدولية تؤتي ثمارها. وإذا أثرت على جيوب المواطنين الروس، فسيكون لدى بوتين مشكلة. المسيرة الخطيرة التي يحاول بوتين القيام بها، الحفاظ على قيمة الروبل مرتفعة وإبقاء الناس في وظائف، ستزداد صعوبة.

شتاء بارد العام المقبل وروس فقراء في الشوارع قد يهدد بثورة ضد الحرب وضد بوتين نفسه. وسيؤثر هذا على مخاوف بوتين بعيدة المدى، انتخابات 2024.

في عام 2021، وقع قانونًا يسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2036، لكنه بنى بيتًا من الورق. الانتخابات الروسية ليست حرة ولا نزيهة. لقد قضى بوتين على المعارضة وحبس زعماء المعارضة وسيطر على جميع وسائل الإعلام، لكن حتى هذا يتطلب اللعب على غرار المافيا مع سماسرة القوة في روسيا ضد بعضهم البعض.

إذا لم يستطع تحقيق مكاسب في أوكرانيا، أو ما هو أسوأ من ذلك، بدأ في تكبد الخسائر، فقد تضعف قبضته على السلطة في روسيا، لكن الطريق إلى ذلك لا يزال طويلًا. مشكلته الفورية هي تحمل أعداد الضحايا اليومية في أوكرانيا.