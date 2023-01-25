أكدت ألمانيا أنها سترسل دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا بعد أسابيع من الضغط الدبلوماسي. أعلن المستشار أولاف شولتز هذه الخطوة في اجتماع لمجلس الوزراء، وفقًا للمتحدث باسم الحكومة الفيدرالية، ستيفن هيبيستريت.

وحصل مراسل CNN، فريد بلايتن، على بعض التفاصيل من الألمان، حيث يقولون إن هدفهم الرئيسي هو إنشاء كتائب من دبابتين في النهاية، ويفترض أن يحصل الأوكرانيون عليها.

ومن المفترض أن يكون العدد قرابة 88 من دبابات "ليوبارد 2"، كما أكدوا أنهم سيقومون بإرسال 14 دبابة بأسرع ما يمكن كخطوة أولى، قائلين أيضًا إنهم يريدون أن يبدأ تدريب الأوكرانيين بأسرع ما يمكن.

وأشارت ألمانيا أيضًا إلى أنها ستمنح تصريحًا لدول أوروبية أخرى تمتلك هذه الدبابات بإرسالها أيضًا إلى أوكرانيا، وهذا يعني أن الأوكرانيين قد يحصلون على هذه الدبابات سريعًا لأن العديد من الدول الأوروبية لديها هذه الأنظمة.

يأتي هذا كله بعد مفاوضات صعبة بين الألمان والولايات المتحدة، وفي النهاية، لانت الولايات المتحدة على ما يبدو إلى إرسال دبابات "أبرامز" أيضًا إلى أوكرانيا.

على الجانب الآخر، قال المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، أثناء مراسلة مراسل شبكتنا له، إن "الروس يقولون إن هذا سيزيد التوتر في أوروبا وأنه سيزيد معاناة الأوكرانيين أيضًا".

من جانبه، تحدث السفير الروسي إلى الولايات المتحد بلهجة شديدة، قائلًا إن "دبابات أبرامز التي تدخل أوكرانيا سوف يدمرها الروس".

بالطبع، قال الروس ذلك عن كل نظام أسلحة جديد تقريبًا أرسلته الولايات المتحدة وحلفاؤها حتى الآن، ولم يحدث شيء من هذا القبيل.