أمين عام الناتو يرد على تهديدات روسيا بعد شحنة الدبابات.. ماذا قال؟

رد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ على تهديدات روسيا بعد إعلان ألمانيا أنها سترسل دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا، قائلًا إن الأوكرانيين أثبتوا "أنهم ماهرون جدًا وقادرون على تشغيل الأسلحة التي وفرها حلفاء الناتو"، مضيفًا أن فلاديمير بوتين غزا "دولة أخرى ذات سيادة في أوروبا"، وأنها لديها "الحق في الدفاع عن النفس"، على حد تعبيره.

وقال ستولتنبرغ في مقابلة لـCNN: "أثبت الأوكرانيون أنهم ماهرون جدًا وقادرون على تشغيل الأسلحة التي وفرها حلفاء الناتو، وأنا متأكد بأنهم سيقومون بالأمر ذاته مع دبابات المعارك الرئيسية من حلفاء الناتو، خصوصًا أن العديد منهم لديهم الخبرة فعلًا في الجبهات الأمامية الذين يشغلون المركبات المدرعة ودبابات المعارك من العصر السوفيتي، وبالطبع فإن هذه خلفية مفيدة عندما يبدأون التدرب على المزيد من دبابات المعارك الخاصة بالناتو".

وتابع بالقول: "يجب أن نتذكر ما هية هذا الأمر، هذه حرب عدوانية. غزا الرئيس بوتين دولة ذات سيادة أخرى في أوروبا، أوكرانيا، ولدى أوكرانيا الحق في الدفاع عن النفس ولدينا الحق في مساندتهم بالتمسك بهذا الحق، لأنه إذا فاز الرئيس بوتين فإنها مأساة للأوكرانيين وخطر بالنسبة لنا لأنها رسالة بأنه إذا استخدم القادة الاستبداديون القوة العسكرية فسوف يحصلون على ما يريدون، ومن ثم سيصبح العالم أكثر خطورة - ونحن أكثر عرضة للخطر، لذلك من مصلحتنا الأمنية أن ندعم أوكرانيا".