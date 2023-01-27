تحدث مراسل "فوكس نيوز" بنجامين هاول في بث مباشر لأول مرة منذ تعرضه لإصابات بالغة قبل قرابة 10 أشهر أثناء تغطية الأحداث في أوكرانيا.

وقال هاول في مداخلته: "لدي ساق واحدة وليس لدي قدم، أرى بعين واحدة ولدي يد واحدة تؤدي وظائفها، تعرضت لحروق كل مكان، لكنني أشعر بأنني أقوى وأكثر ثقة مما كنت عليه في أي وقت مضى".

وكان هاول مع زميلين، بيير زاكرزيوسكي وأوليكساندرا كوفشينوفا، لكنهما لم ينجوان من القصف.

وأشار المراسل إلى أنه فقد الوعي لحظة القصة، مضيفًا: "تعرضت لإصابات بليغة. رأيت بناتي، بناتي الصغيرات، وهن من دفعنني للعودة. وجدت القوة وفتحت عيني وتمكنت من الزحف إلى خارج السيارة، بعدها ضربت القنبلة الثالثة السيارة نفسها، ولولا إعادتهن لي فليس هناك أي فرصة بأن أكون هنا اليوم".

وتابع هاول قائلًا: "نجوت بفضل بيير، مصورنا، الذي خرج من السيارة قبلي، واستلقى كلًا منا قرابة 40 دقيقة وتحدثنا. فارق هو الحياة".