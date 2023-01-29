كيف يشغل جنود أوكرانيون دبابات سوفيتية عمرها 40 عامًا لمواجهة الروس؟

ذهب فريدريك بليتجن، كبير المراسلين الدوليين لشبكة CNN، إلى الخطوط الأمامية بالقرب من مدينة باخموت في أوكرانيا، مع وحدة تقاتل القوات الروسية باستخدام دبابة من طراز T-64 من الحقبة السوفيتية.

يُذكر أن الكثير من دبابات القتال الرئيسية في أوكرانيا قديمة مثل دبابات T-64، لهذا السبب يقول الجيش إنهم بحاجة ماسة إلى دبابات قتال غربية رئيسية جديدة.

وتقول القوات الأوكرانية إن دباباتها كانت مهمة للغاية وفعالة في باخموت، حيث واجهت مرتزقة شركة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، كما أنهم يعملون باستمرار لوقف تقدم مجموعة فاغنر.