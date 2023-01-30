إطلاق نار وحادث سيارة عند زاوية شارع بنسليفانيا وشارع لورينز في غرب بالتيمور. قال المحققون إن الرصاص أطلق عند التقاطع حوالي الساعة 6:30 مساء السبت.

تم إطلاق النار على رجل يبلغ من العمر 43 عامًا، ورجل يبلغ من العمر 65 عامًا وامرأة تبلغ من العمر 23 عامًا. توفي الرجل البالغ من العمر 43 عامًا.

يقول المحققون إن المرأة التي تقود سيارة كانت برفقة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات وآخر عمره شهرين عندما تم إطلاق النار عليها، مما تسبب في اصطدامها بالسيارة.

ولم يتم إطلاق النار على الطفلين ولكنهما تعرضا لأذى في الحادث، وبينما تقول الشرطة إن وضعهما مستقر، إلا أن الرضيع في حالة حرجة.