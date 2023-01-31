شرح المحلل السياسي الروسي وكاتب الخطابات السابق لفلاديمير بوتين، عباس غالياموف، في مقابلة مع CNN، سلوك الرئيس الروسي وما يمكن أن يصدر من بوتين في الفترة القادمة.

وقال غالياموف إن بوتين "في حالة تيه، بالحكم على تصرفاته"، مضيفًا أنه "في حالة جيدة جسديًا، أفضل بكثير مما كان عليه في الربيع، في أبريل ومايو، لكن بالحكم على أفعاله، إنه يتصرف بشكل خاطئ، بشكل غير منطقي. هناك الكثير من الأشياء التي تبدو غير منطقية".

وتابع المحلل السياسي قائلًا: "إنه يعين شخصًا - يُرقّي شخصًا وبعد بضعة أشهر يخفّض رتبته . بعد ذلك يعطي الكثير من السلطة لبريغوجين وبعدها يقلل من سلطته مجددًا، الأمر مماثل بالنسبة إلى ميدفيديف ورئيس الوزراء. يبدو وكأنه تائه نوعًا ما، يدرك أن عليه التصرف، لكنه لا يعرف ماذا يصنع"، على حد تعبيره.

وأشار غالياموف إلى أن "الأشياء التي كان يفعلها (بوتين) لسنوات عديدة معتاد على فعلها، لكن هذا وضع مختلف الآن"، مؤكدًا أن الرئيس الروسي "يحتاج إلى نوع مختلف من العمل لكنه غير قادر على تحقيق ذلك".

وتطرق غالياموف إلى إمكانية إلغاء بوتين للانتخابات الرئاسية القادمة، قائلًا: "يمكنه حقًا إلغاء الانتخابات لأنه يفهم أنه بدون انتصار على أوكرانيا، سيواجه صعوبة حقيقية في الحصول على غالبية أصوات الروس. إذا لم يثبت أنه قوي فإن الروس لن يحتاجوا إليه إذا لم يكن قوياً. قد يعلن حقًا الأحكام العرفية ويلغي الانتخابات".