العثور على جثة شابة مسحوقة داخل حقيبة.. شاهد ما قالته والدتها عن الجاني

عثرت الشرطة الأمريكية على جثة الشابة، أليكسيس تشوتورينا، مسحوقة داخل حقيبة، حيث قُتلت الشابة وهي بعمر 21 عامًا فقط. وتم اتهام الجاني بالقتل من الدرجة الأولى، في حين قالت والدة الضحية إنها تعاني صعوبة في التعامل مع الأمر، مؤكدة أنها تفتقد ابنتها كل يوم.

وقالت إيفانو، والدة الضحية، إنها تواجه صعوبة في التعامل مع الأمر، مضيفة: "أبكي عليها كل يوم. كل يوم. أفتقدها كثيرًا".

الأم الحزينة تقول إنها تلقت هدية من السماء بعد عيد ميلادها بأيام، حيث تم اتهام رجل بالقتل من الدرجة الأولى في قضية أليكسيس.

وقالت إيفانو: "كنت أعرف كل شخص كانت تتسكع معه ولكني لم أره مطلقًا في حياتي". لكن رغم الألم، أكدت والدة الضحية أنها تسامح الجاني، مشيرة إلى أن "هذا أفضل شيء يمكنني قوله".