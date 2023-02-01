حادث عنيف تم توثيقه عبر مقطع للمراقبة يُظهر لحظة اصطدام سيارة من طراز "موستانغ" بمنزل في مدينة ميرامار بولاية فلوريدا الأمريكية، حيث تفادى سائق السيارة بصعوبة شجرتين قبل أن ينتهي الأمر بالمركبة داخل غرفة نوم بعد ظهر يوم الثلاثاء.

يعيش جون غيلبرت في المنزل في طريق ميرامار بارك وتارا، وقال إنه ولحسن الحظ، لم يكن أحد في الغرفة التي اصطدمت السيارة بها.

من جانبه، قال سائق سيارة الموستانغ، أماريون راوندتري، البالغ من العمر 17 عامًا، إنه كان يقود صديقيه إلى المنزل من المدرسة عندما تسببت سائقة أخرى في فقدانه للسيطرة.

وقال راوندتري إن "السيدة، لقد دخلت مساري. كنت في مساري، لذا انحرفت عن الطريق وعدت مجددًا إليه، ولكن كانت هناك سيارة وانحرفت خارج الطريق مجددًا وانتهى بنا المطاف بالاصطدام بالمنزل".

كما قال راوندتري إن أحد أصدقائه أصيب في شفته، لكن عدا عن ذلك لم يصب أحد منهم بأذى.