يبدو الأمر أشبه بالبحث عن إبرة في كومة قش كبسولة فضية من مقاس 8X6 مم، ليست أكبر من عملة معدنية، يُعتقد أنها ضاعت في مكان ما على امتداد طريق صحراوي شاسع في أكبر ولاية بأستراليا.

ويعود السبب في إصرار السلطات على العثور عليها هو أنها تحتوي على مادة السيزيوم 137، وهي مادة شديدة النشاط الإشعاعي ويمكن أن تكون مميتة.

تعتقد السلطات في غرب أستراليا أن الكبسولة سقطت من مؤخرة شاحنة أثناء نقلها على طول طريق يبلغ 1400 كيلومتر (870 ميل) من الطريق السريع “Great Northern” وهي مسافة أطول من ساحل كاليفورنيا.

وقد تمكن الباحثون من العثور عليها باستخدام مركبات متخصصة على بعد 6 أقدام أو مترين فقط من الطريق باستخدام أجهزة الكشف عن الإشعاع المتواجدة على متن تلك المركبات.

وقد تحركوا ببطء شديد لأعلى وأسفل الطريق السريع، في كلا الاتجاهين بسرعة 30 ميلاً في الساعة فقط.