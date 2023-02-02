مستشار أردوغان يعلق لـCNN على حرق نسخة من القرآن في السويد.. ماذا قال؟

قال إبراهيم قالن، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مقابلة مع مذيعة CNN، بيكي أندرسون، إن حرق نسخة من القرآن كان "ضد مصالح السويد" على حد تعبيره، مؤكدًا أن "رد الفعل يأتي ليس منا فقط وإنما من العالم الإسلامي كله".

وأكد قالن أن "حرق نسخة من القرآن والسماح بذلك تحت مظلة حرية التعبير كان أمرًا غير مقبول حقًا، لقد كان ضد مصالح السويد في اعتقادي، ولم يساعد بأي شكل من الأشكال".

وتابع بالقول: "آمل أن يتخذوا بعض الإجراءات. هذا ليس لأنهم ليس لديهم أي نوايا جيدة - الحكومة السويدية - لكنهم كانوا أسخياء جدًا بقوانينهم حتى الآن".

كما أردف بالقول: "أعلم أنهم يعيدون النظر فيها الآن. إنهم يريدون تقديم بعض القوانين الأكثر صرامة لحماية حرية التعبير وأشياء أخرى، ولكن في نفس الوقت يجب أن يتأكدوا من أن الرموز الدينية والنصوص الدينية ليست منقوصة باسم حرية التعبير".