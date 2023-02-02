من تصريح الملك عبدالله الثاني حول القدس الى افتتاح مبنى السفارة التشادية في إسرائيل وصولًا الى مرور مذنب يتوهج باللون الأخضر لم يظهر منذ 50 ألف عام.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص من المنطقة والعالم.

الملك عبدالله من واشنطن: القدس ترتبط بالأردن وبعائلتي "بشكل شخصي" منذ أكثر من 100 عام

أكد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، أن القدس ترتبط ببلاده وبالعائلة الهاشمية التي ينتمي لها "بشكل شخصي" منذ أكثر من مئة عام، وذلك خلال كلمة القاها في "فطور الدعاء الوطني" في العاصمة الأمريكية، واشنطن، الخميس

افتتاح مبنى السفارة التشادية في إسرائيل.. ونتنياهو: "إنها لحظة تاريخية"

افتتح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، مبنى سفارة جمهورية تشاد في تل أبيب، بحضور الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي.

روسيا تتصدر ومصر تتفوق على كل دول المنطقة.. أكثر 10 جيوش امتلاكا للدبابات في العالم

بعد إعلان العديد من الدول الأوروبية الى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، إرسال دبابات لأوكرانيا لاستخدامها في مواجهة الغزو الروسي، نسلط الضوء في هذا التقرير على أكبر 10 جيوش في العالم من حيث امتلاكها للدبابات وفقًا لأحدث إحصائية لموقع "غلوبال فاير باور" المختص في الشؤون العسكرية للدول.

ظاهرة شديدة الندرة.. شاهد مرور مذنب يتوهج باللون الأخضر لم يظهر منذ 50 ألف عام

للمرة الأولى منذ العصر الحجري قبل 50 ألف عام، شوهد مذنب نادر للغاية يتوهج باللون الأخضر. يقول العلماء إن مدار النيزك يصل إلى أقصى حواف النظام الشمسي، وهو سبب استغراق عودته وقتًا طويلًا.

الهلال السعودي في كأس العالم للأندية.. هل يجب أن يكون الطموح تحقيق اللقب؟

يشارك الهلال السعودي في كأس العالم للأندية المرة الثانية على التوالي، وكان قد حقق المركز الرابع في النسخة السابقة بعد خسارته أمام تشيلسي في نصف النهائي وأمام الأهلي المصري في مباراة تحديد صاحب المركزين الثالث والرابع، ولكن في هذه النسخة يجب على الفريق السعودي ان يطمح لتحقيق اللقب مع التطور الذي تشهده الكرة في بلاده في السنة الأخيرة.