يوضح المحلل العسكري الكولونيل الأمريكي المتقاعد سيدريك لايتون لـCNN، وجهات نظره حول المخاطر المتعلقة بتتبع المنطاد الصيني فوق المجال الجوي الأمريكي.

يبلغ حجم المنطاد 3 حافلات، ويتواجد فوق الأراضي الأمريكية.

يعتقد الكولونيل أن أحد الأشياء المهمة التي يمكن أن تفعلها الصين بهذا المنطاد هو أنها يمكن أن تقتفي إشارات الاستخبارات. وشبكات الهاتف المحمول والاتصالات اللاسلكية بالإضافة إلى شبكات القيادة والسيطرة الحكومية.

وكما يعتقد أيضًا أنه من المحتمل أن الصين تبحث بشأن قواعد القاذفات الاستراتيجية التي تتواجد في داكوتا.

ويستبعد الكولونيل فكرة إسقاط المنطاد لأنه يمكن أن يؤدي لإخفاق في العلاقات الدبلوماسية وزيادة في التوترات بشكل أكبر.