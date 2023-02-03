كونستانتين يفريموف، ضابط روسي برتبة ملازم أول، قام بالهرب من روسيا بعد طرده من الجيش لرفضه العودة إلى أوكرانيا، يتحدث مع إيرين بورنيت من CNN عن الظروف "الرهيبة" التي عاشها أثناء مشاركته في القتال في أوكرانيا.

وجاء في وثيقة ارسلت له بعد رفضه العودة إلى أوكرانيا جاء فيها: "رفض رجل الخدمة هذا الذهاب إلى أراضي أوكرانيا لأداء خدمته ومهمته القتالية." وذكر أيضا فيها أنه ارتكب مخالفة جسيمة بذلك والتي عبر عنها بهروب من واجباته في الخدمة العسكرية.

طلب الضابط السابق في الجيش الروسي طلب اللجوء السياسي في الولايات المتحدة.