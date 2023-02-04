هل سيتم اسقاطه؟.. بلينكن: المنطاد الصيني انتهك المجال الجوي لأمريكا

لا يزال المسؤولون بأمريكا يتعقبون منطاد التجسس الصيني المشتبه به أثناء تحليقه في سماء الولايات المتحدة على ارتفاع 60 ألف قدم فوق البلاد.

قال وزير خارجية أمريكا: "وجود منطاد المراقبة هذا في أجواء الولايات المتحدة انتهاك واضح لسيادة الولايات المتحدة والقانون الدولي".

وأضاف: "إنه عمل غير مسؤول وإن قرار جمهورية الصين الشعبية باتخاذ هذا الإجراء عشية زيارتي المخططة يضر بالمناقشات الموضوعية التي كنا مستعدين لها".

بينما ناقش المسؤولون منذ عدة أيام حول ما إذا كان سيتم إسقاط المنطاد أم لا، ونصح الرئيس جو بايدن بأنه سيكون أمرًا خطيرًا للغاية.