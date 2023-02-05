اكتشفت والدة طفل أن ابنها البالغ من العمر ست سنوات قد تم الاعتداء عليه جنسيا في أمريكا بعدما عاد إلى المنزل بدون حقيبة ظهره يوم الاثنين، لذلك اتصلت بوزارة النقل لطلب مراجعة فيديو مراقبة الحافلة، وتقول إنهم رأوا ما هو أسوأ بكثير.

وقالت الأم إن "هناك مقطع فيديو يوضح وقوع اعتداء جنسي داخل وسيلة مواصلات".

وأجرت شرطة دائرة مدارس آلدين المستقلة مقابلة مع الابن، الذي شارك بدوره تفاصيل مزعجة عن الاعتداءات.

وبحسب الإفادات، فإن الصبي تم استدراجه إلى مؤخرة الحافلة أثناء رحلة عودته إلى المنزل.

من جانبها، تقول دائرة مدارس آلدين المستقلة إنها تجري مقابلات مع الطلاب والموظفين تزامنًا مع مراجعة مقطع الفيديو، وهو تحقيق مستمر لا يمكن تصوره للأم التي تشعر بالقلق من وقوع الحادثة سابقًا لأكثر من مرة.