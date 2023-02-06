اعترفت الصين بأن المناطيد فوق أمريكا الشمالية ملك لهم، وذلك ردًا على استفسار من مرسلة CNN سيلينا وانغ. وقالت ماو نينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، إن إسقاط الولايات المتحدة للمنطاد "غير مقبول وغير مسؤول"، مشيرة إلى أن الجانب الأمريكي "يتعمد تضخيم الحادثة وحتى مهاجمتها بالقوة "، على حد تعبيرها.

وقالت نينغ إنه "بعد التحقق، كان المنطاد فوق أمريكا اللاتينية - المنطاد غير المأهول المعني - قد جاء من الصين وكان ذا طبيعة مدنية يُستخدم في اختبارات الطيران. بسبب الطقس وقدرة التحكم المحدودة في المنطاد، انحرف المنطاد بشكل كبير عن مساره المقصود ودخل المجال الجوي فوق أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي عن طريق الخطأ".

وتابعت قائلة: "المنطاد بدون طيار هو أيضًا مدني بطبيعته، لقد أوضحنا أن هذه كانت حادثة غير متوقعة ناجمة عن قوة قاهرة، لكن الجانب الأمريكي يتعمد تضخيمها وحتى مهاجمتها بالقوة، وهذا غير مقبول وغير مسؤول".