أظهر مقطع فيديو انتشر حديثًا ألينا كاباييفا، عشيقة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وهي تشبّه الدعاية الحربية ببندقية كلاشينكوف، في تصريح نادر لها.

وكانت كاباييفا تتحدث عن الحرب الأوكرانية، وتطرقت إلى الأوضاع التي تمر بها روسيا و"قتال الروس من أجل بلدهم".

كاباييفا، التي تشغل منصب "رئيس مجموعة وسائل الإعلام الروسية الوطنية"، والتي تعتبر أحد أكبر شركات الإعلام في روسيا، قالت في تعليقها إن "شعبنا بحاجة إلى نجاحنا، لأن المعلومات تؤتي بالثمار"، وأضافت: "فوفقًا للأوضاع التي نعيشها حاليًا ومع قتالنا من أجل بلدنا، فهي كسلاح حرب"، على حد تعبيرها.

وتابعت كاباييفا بالقول: "ومن حيث الأهمية، فهي (البروباغاندا) لا تقل قيمة عن الكلاشينكوف".