هاجم الرئيس جو بايدن الحزب الجمهوري بسبب أزمة سقف الديون قبل أن ينتقي بعض الجمهوريين - الذين لم يكشف عن أسمائهم - معتبرًا أنهم يتطلعون إلى تقليص وإيقاف الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي، لتقفز النائب مارغوري تايلور غرين على قدميها وتصرخ قائلة "كاذب!".

وقال بايدن في كلمته إنه "بدلًاً من جعل أصحاب الثروة يدفعون حصصهم العادلة، يريد بعض الجمهوريين أن تغيب شمس الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي".

وتابع قائلًا: "أي شخص يشك في ذلك اتصل بمكتبي. سأعطيكم نسخة. سأعطيكم نسخة من العرض".

وانتهى بايدن بقول "انظروا يا رفاق، الفكرة هي أنه لن يتم الدفع بنا - لن نكون مهددين بالتخلف عن سداد الديون إذا لم نستجب".