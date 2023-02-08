قطعة بقطعة، قامت فرق الإنقاذ بسحب ما تبقى من المنطاد الصيني من المحيط، ومعرفة أسراره الآن أصبحت مجرد مسألة وقت فقط.

الأجزاء الأولى التي تم استردادها بالفعل في أصبحت في كوانتيكو للتحليل من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي.

قامت CNN بمراجعة جزء من تقرير القوات الجوية يوضح مسار منطاد عالي الارتفاع حلّق حول العالم في عام 2019 أثناء رئاسة ترامب، وفقًا لتقرير يسمى "مناطيد جمهورية الصين الشعبية عالية الارتفاع"، فقد تم إطلاق المنطاد والتحكم فيه من قبل الصين، مع اقترابه من هاواي وعبر فلوريدا على ارتفاع 65 ألف قدم.

ولكن من غير الواضح متى علمت الولايات المتحدة لأول مرة عن منطاد 2019 أو نواياه.

من جانبه، أقر قائد قيادة دفاع الفضاء الجوي الأمريكية الشمالية، الجنرال غلين فانهيرك، أنه كانت هناك فجوة في الوعي سمحت بتحليق 3 مناطيد فوق أجزاء من الولايات المتحدة أثناء إدارة ترامب.

أما اعتذار الصين الأولي عن هذا الحادث الأخير، الذي زعموا أنه منطاد طقس، فقد تحول إلى سخط. إذ تقول الصين إن بقايا المنطاد ليست ملك الولايات المتحدة، ويريدون استعادتها.