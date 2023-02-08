فولوديمير زيلينسكي: سننتصر دائما على الشر وأي معتد سينهزم

ألقى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، تصريحات أمام البرلمان البريطاني في أول رحلة له إلى بريطانيا منذ بداية الغزو الروسي.

قال زيلينسكي: "نحن نعلم أن روسيا ستخسر ونعلم حقًا أن النصر سيغير العالم وسيكون هذا التغيير الذي احتاجه العالم منذ فترة طويلة".

وأضاف: "بعد أن ننتصر معًا، أي معتد، لا يهم كبير أو صغير، سيعرف ما الذي ينتظره إذا هاجم النظام الدولي".

وتابع بالقول: "أي معتد سيحاول تجاوز الحدود بالقوة ويلحق الدمار والموت بالشعوب الأخرى ويحاول أن يتحمل ديكتاتوريته على حساب دماء الآخرين في حروب إجرامية وغير مبررة، وهذا ما يفعله الكرملين، أي معتد سينهزم".