بعد أن ظهرت بشكل بارز في تغطية الأحداث الكبرى للبلاد، يمكن أن تكون ابنة زعيم كوريا الشمالية، كيم جو إي، هي التالية في تولي قيادة سلالة عائلة الديكتاتورية.

يُعتقد أن كيم جو إي تبلغ من العمر تسع سنوات تقريبًا. ويعتقد المراقبون الغربيون أنها الثانية من بين ثلاثة أطفال محتملين للديكتاتور، لكن لا يمكن لأي شخص خارج كوريا الشمالية التحقق من ذلك.

كما ظهرت كيم جو إي مع والدها ووالدتها، ري سول جو في مأدبة طعام، حيث كانت جالسة في الوسط أمام مجموعة من الجنرالات الأقوياء، ما وصفته إحدى المحللات بأنها "صورة تصنع تاريخا، وهي مصممة لبناء الأسطورة، حتى في هذا العمر حولها.".