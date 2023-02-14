يتم إرسال العديد من السجناء المحكومين الروس إلى الخطوط الأمامية على الجبهة في أوكرانيا للقتال هناك، والذين يتم تجنيدهم من قبل مجموعة "فاغنر" لخوض الحرب.

وهم يقاتلون من أجل حصولهم على عفو من السجن.

من بين من تم تجنيدهم طالب تنزاني يدعى نيمس تاريمو كان يدرس في موسكو وتم اعتقاله بتهمة المخدرات أثناء تبادل دراسي هناك أثناء حدث عيد الميلاد في الساحة الحمراء.

وقد تم إرسال جثته في نعش مغلق إلى أهله في تنزانيا.

ويحقق نيك باتون والش مراسل CNN في استخدام روسيا للسجناء لخوض المعارك على جبهة أوكرانيا. وفي التقرير المزيد من التفاصيل.