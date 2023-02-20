أمضى طاقم CNN وقتًا مع لواء سيكورسكي في شرق أوكرانيا، والذي يعمل من قاعدة سرية للقيام بمهام قتالية ضد القوات الروسية.

بحسب أحد الجنود الأوكرانيين، فإن "الطائرات الروسية تنتظر حول الحدود، إنها على خط المواجهة. يجب أن نكون حذرين عندما نذهب، يجب أن نحلق على ارتفاع منخفض جدًا وبسرعة منخفضة جدًا لمنع التعرف علينا".

حلقت مروحيتا هجوم أوكرانيتين لاستهداف القوات الروسية بالقرب من باخموت، خنادق في الأسفل، وقرى شرق أوكرانيا التي دمرتها الحرب.

مع عودتها من غارتها، يتم تزويد المروحيات بالوقود والذخيرة. هم يتوقعون أن ينجزوا ثلاث طلعات جوية على الأقل في اليوم الواحد.

لكن نظرًا إلى صنعها كطائرات نقل، فهي أكثر عرضة للخطر عندما تصعد لإطلاق صواريخها، كما أن الهبوط إلى ارتفاع 20 قدمًا بحثًا عن مخبأ أمر محفوف بالمخاطر أيضًا، مع إمكانية ارتطام شفرات المروحية بشجرة ما.

سيرهي، أحد القائمين على أعمال الصيانة للمروحيات، قال لمراسل CNN سام كايلي إنهم "بحاجة إلى طائرات هليكوبتر هجومية جديدة، وطائرات نفاثة جديدة. للأسف فإن معداتنا قديمة ومداها محدود جدًا، وهي غير دقيقة".

لكن بعد عام من مكافحة الغزو الروسي، ما زالت أوكرانيا تطلب المزيد من المروحيات والطائرات النفاثة المتقدمة. وحتى الآن كان الرد من حلفائها: "آسفون ، ولكن لا". لذا فإنهم يقاتلون هنا بما هو لديهم.