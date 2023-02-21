بينما يستعد الجيش الأوكراني في التصدي لأي عمل عسكري استفزازي تقوم به روسيا بمناسبة مرور عام تقريبًا على غزوها البلاد، اعترف يفغيني بريغوزين، رئيس مجموعة مرتزقة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة، بوجود "مشكلة كبيرة" في إمدادات الذخيرة لقواته، وسط خلاف عام مع قادة مؤسسة الدفاع الروسية.

أزعجت الزيارة القوات الروسية التي تتعامل بالفعل مع مشاكل كبرى على صعيد الروح المعنوية.

حيث أشارت ملاحظة نُشرت على حساب من موقع "تلغرام" يديره مدونون عسكريون روس، إلى أن بايدن فعل شيئًا، لكن بوتين لم يفعل ذلك.

في حين ما يزال الجيس الروسي يقصف باستمرار منطقة دونيتسك الشرقية، يبحث بوتين عن أي إدعاء بالنصر قبل ساعات فقط من إلقاء خطاب رئيسي في بلاده.