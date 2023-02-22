يُظهر مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وتحققت منه شبكة CNN، ما يبدو أنه عشرات التوابيت التي تحتوي على جثث مقاتلين روس، قيل إنهم انضموا إلى شركة فاغنر العسكرية الخاصة للخدمة في أوكرانيا.

عرضت معظم التوابيت شهادات وفاة وأسماء والمنطقة الروسية التي أتوا منها ومجموعة من الأرقام والحروف التي يبدو أنها علامات رقمية لكل جندي.

ويُظهر أحد التوابيت شهادة وفاة سيرجي فيكتوروفيتش يوماشيف، الذي كان، وفقًا للسلطات المحلية في جمهورية خاكاسيا الروسية، يبلغ من العمر 39 عامًا وتوفي مع رجل آخر من نفس المنطقة، حيث كان يقاتل لصالح مجموعة فاغنر في أوكرانيا .

لم توضح حكومة خاكاسيا ما إذا كان يوماشيف قد تطوع للخدمة مع فاغنر أم أنه قد أدين سابقًا وتم تجنيده في فاغنر مقابل تخفيف عقوبته.

وكانت شبكة CNN قد أفادت سابقًا بأن روسيا، وتحديدًا شركة فاغنر، كانت تعاني خسائر فادحة أثناء محاولتها تحقيق مكاسب في شرق أوكرانيا، وتحديداً في المنطقة المحيطة بمدينة باخموت في دونيتسك.

كما أظهرت تقارير الخطوط الأمامية ومقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأشهر القليلة الماضية العديد من المحاولات الفاشلة للمشاة الروس لاختراق الخطوط الأوكرانية بدعم ضئيل أو معدوم، مما أدى إلى خسائر فادحة في محاولة للتغلب على قوات كييف.