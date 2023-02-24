فيديو يرصد اللحظات الأولى لتحطم مروحية تقل وزير إيراني

تحطمت طائرة مروحية كانت تقل وزير الرياضة الإيراني في جنوب شرق البلاد يوم الخميس، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 16 آخرين بمن فيهم وزير الرياضة، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وقالت السلطات الإيرانية إن "مروحية تقل وزير الرياضة الإيراني حامد سجادي والوفد المرافق له تحطمت أثناء هبوطها في ملعب في مدينة بافت وسط البلاد الخميس".

وأضافت الوكالة أن من بين القتلى إسماعيل أحمدي مساعد وزير الرياضة.

وقال مسؤولو الصحة لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "وزير الرياضة أصيب في رأسه ويده ويعاني من نزيف في المخ. وبحسب ما ورد نُقل إلى مستشفى في سيرجان".

وذكرت قناة "برس تي في" الإيرانية الرسمية نقلاً عن هيئة الطيران المدني الإيرانية أن جمعية الهلال الأحمر الإيراني ستجري تحقيقًا في أسباب تحطم المروحية.

وأضافت أن وزير الرياضة والوفد المرافق له كانوا يعتزمون زيارة بافت في محافظة كرمان الإيرانية "لافتتاح منشآت رياضية جديدة في منطقة ريجيو سبورت".

