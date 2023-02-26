أكدت البنتاغون لشبكة CNN أنه كان ينبغي أن تكون على علم بتسريب بيانات قادم من أحد خوادم البريد الإلكتروني الخاصة بها قبل وقت طويل من ذلك، فقد استغرق الأمر أسبوعين حتى أدركت وزارة الدفاع أن مجموعة من رسائل البريد الإلكتروني غير السرية كانت موجودة على الإنترنت المفتوح.

وليس من غير المألوف أن تكشف خوادم الكمبيوتر البيانات في المؤسسات الكبيرة. لكن هذه مؤسسة تابعة للجيش الأمريكي وكان هذا الخادم يحتوي على رسائل بريد إلكتروني تحتوي أحيانًا على بعض المعلومات الحساسة.

لذلك هذا أمر كانت البنتاغون تحقق فيه في الأيام العديدة الماضية، لكنها حقًا المرة الأولى ليلة الخميس، التي اعترفت فيها لشبكة CNN أنه كان ينبغي عليهم معرفة هذا الأمر مسبقًا وهم يدركون ما يجب عليهم فعله فيما يتعلق بتغيير بروتوكولات الأمن السيبراني الخاصة بهم لعدم السماح بحدوث ذلك مرة أخرى.