تحطم قارب خشبي يحمل أكثر من مائة مهاجر بالقرب من ساحل كالابريا، حيث قتل العشرات بينهم طفل عمره ثلاثة أشهر.

فبحسب شرطة إيطاليا المالية، فإن القارب تحطم إثر اصطدامه بحجارة، بينما أفادت AFP بأن 58 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم بمن فيهم طفل بعمر 3 أشهر.

من جانبها، قالت دائرة مكافحة النيران في إيطاليا إنه تم إنقاذ قرابة 80 شخصًا.

إثر الحادث المروّع، قالت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، إن "إطلاق قارب طوله 20 مترًا يحمل 200 شخص في طقس سيئ يعتبر عملاً إجراميًا. من غير الإنساني استبدال أرواح الرجال والنساء والأطفال بسعر تذكرة تحت التصور الخاطئ بالرحلة الآمنة".