أبدى رأيه بغزو أوكرانيا.. استمع إلى ما قاله مدير CIA عن فلاديمير بوتين

تحدث مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وليام بيرنز، عن غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا في مقابلة مع شبكة CBS الإخبارية.

فمع دخول الحرب في أوكرانيا العام الثاني، ورغم النتائج الكارثية بالنسبة للجانب الروسي، لا يبدو أن الرئيس فلاديمير بوتين يغير مساره.

بهذا الصدد، قال بيرنز: "أعتقد أن بوتين الآن واثق تمامًا من قدرته على إرهاق أوكرانيا، وهو يقدم كل دليل يشير إلى عزمه على القيام بذلك".

وتابع بالقول: "في نقطة ما، سيكون عليه أن يواجه حقيقة ارتفاع التكاليف أيضًا، وعودة النعوش إلى بعض المناطق الأكثر فقرًا في روسيا. هناك ضرر اقتصادي تراكمي لروسيا كذلك. ضرر ضخم للسمعة، (فهذه الحرب) لم تكن بالضرورة إعلانًا عظيمًا لمبيعات الأسلحة الروسية".