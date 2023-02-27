حدد ستيف هول، رئيس العمليات الروسية السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، الأنماط التي حدثت العام الماضي في الحرب الروسية الأوكرانية وناقش ما إذا كان بإمكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الفوز.

وأشار هول إلى "أن النمط الذي كنا نراه على مدار العام الماضي في الحرب الأوكرانية هو أن الغرب - ببطء شديد وحذر - وأعتقد أن ذلك لعدم غمر القدرات اللوجستية الأوكرانية وما شابه، يزيد ببطء الأسلحة والذخيرة التي تتوافق على مدار العام الماضي".

وتابع بالقول: "هل سيكون هذا أيضًا هو الحال بالنسبة لطائرات F-16؟ تتذكرين قبل بضعة أشهر أن الإدارة (الأمريكية) كانت تقول: "لن نرسل دبابات". لقد تغير ذلك. هل سيكون هذا أمرًا آخر يتغير؟ سوف يعتمد بعض من ذلك على ما يحدث على الأرض هذا العام أثناء الحرب".

أما عن إمكانية إنهاء بوتين للحرب، فقد أكد هول أنه سيصدم "إذا وجد بوتين طريقة للقول: "لا، هذا خطأ كبير" أو "لقد تجاوزت الحدود" أو "ليس لدينا موارد كافية". هذه واحدة من المشكلات الكبيرة في هذا الأمر".

مضيفًا: "إلى أين ينطلق بوتين من هنا؟ إذا استسلم، فسيكون لذلك آثار سلبية عليه في روسيا. وإذا لم ينتصر فسيؤدي إلى نفس النتيجة. ويبدو أنه لن يفوز وبكل تأكيد ليس على المدى القصير. أنا سعيد لأنني لست محل فلاديمير بوتين الآن لأنه ليس لديه مساحة كبيرة للعمل معها".