فيديو جديد يظهر بوضوح المعركة الوحشية والدموية في الجبهة الأمامية الآن، حيث يحدث كل هذا الموت.

المقطع يظهر تعرض دبابة روسية لهجوم بالقرب من فاهليدار. في غضون ثوان يخرج الرجلان اللذان تمكنا من النجاة ويحاولان الاحتماء في دبابة مهترئة أخرى. رصدت أوكرانيا ذلك ليتم استهداف تلك الدبابة مجددًا.

ويظهر مقطع آخر دبابة وهي تتعرض للتدمير في الأفق بغارة أوكرانية، ويمكن رؤية مشغّل الدبابة تلك وهو يركض للنجاة بحياته حرفيًا.

الجنود الروس في الجبهة الأمامية يعرفون أن هذا يحدث، فهم يرون مقتل زملائهم وهم غاضبون من إرسالهم إلى المذابح.

ففي مقطع مصور، قالت مجموعة من الجنود الروس: "كل ما نملكه هي أسلحة صغيرة ومجارف، وانتهى الأمر بنا بأن يتم ذبحنا. لقد عانينا خسائر، إصابات وقتلى. نحن أشخاص عاديون بمهن مدنية، والآن يريدون إرسالنا مجددًا لهجوم آخر، إلى تلك المناطق المحصنة. في القرن الحادي والعشرين، يرسل أعظم وأقوى جيش في العالم أناس استجابوا لدعوات الدفاع عن وطنهم مثل الماشية إلى الذبح"، على حد تعبيرهم.