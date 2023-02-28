يرفضون القتال.. جنود روس: نطلب المساعدة.. ليس لدينا مكان آخر نلجأ إليه

يظهر فيديو وزارة الدفاع الروسية من الحرب في أوكرانيا قوات موسكو وهي تتحرك وتكتسب أراض وتهزم قوات كييف. لكن الواقع - على الأقل في بعض الحالات - يبدو مختلفًا.

إذ يقول بعض الجنود الروس إنه تم حشدهم من إيركوتسك في سيبيريا - وهم يرفضون القتال.

"بسبب الوضع الحالي، نجد أنفسنا في وضع يائس لأن القادة لا يهتمون بحياتنا" كما يقول أحدهم، ويضيف لاحقًا: "نحن نطلب المساعدة. ليس لدينا مكان آخر نلجأ إليه".

تم نشر الفيديو بينما يقول الأوكرانيون إنهم دمروا القوات الروسية التي كانت تحاول الاعتداء على فولدار في شرق أوكرانيا، وبعد خلاف عام بين يفغيني بريغوجين من شركة فاغنر العسكرية الخاصة ووزارة الدفاع الروسية حول إمدادات الذخيرة لمرتزقة فاغنر حول باخموت.

وبينما يقول بريغوجين إن المشكلة قد تم حلها - فقد هاجم وزارة الدفاع مرة أخرى. إذ قال في مقطع مصوّر: "جاء عدد كبير من الجنود السابقين الذين هم الآن جزء من فاغنر إلى هنا لأنهم كانوا يبحثون عن المزيد من الحرية الإبداعية لأن الجميع يفهم أن الجيش لا يسمح بذلك دائمًا".

وتقول قوات فاغنر إنها اكتسبت أراض حول باخموت في نهاية هذا الأسبوع، بينما نشر التلفزيون الرسمي الروسي لقطات من طائرة درون للدمار التام هناك - في حين يزعم الأوكرانيون أن خسائر فاغنر هائلة.

وفي حين أنه من الصعب تحقيق تقدم لجيش بريغوجين، لا يُظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أي علامات على التراجع - وبدلاً من ذلك أعلن أن حرب أوكرانيا هي صراع مع الغرب، قائلًا في مقابلة معه: "لديهم هدف واحد - تفكيك الاتحاد السوفياتي السابق وجزءه الرئيسي - الاتحاد الروسي. لماذا؟ لدفع البقايا ووضعها تحت سيطرتها المباشرة".