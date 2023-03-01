قدرت الاستخبارات الأمريكية أن 80٪ من مقاتلي فاغنر ماتوا أو أصيبوا منذ العام الماضي، ولكن يبدو أن الروس يفضلون فرصهم مع فاغنر على الخطوط الأمامية بدلاً من القتال مع القوات العسكرية الروسية الرسمية هناك.

ففي مقطع فيديو جديد، ظهر جنود روس وهم يتوسلون إلى مجموعة فاغنر لإخراجهم من الجيش وضمهم إلى الجيش الخاص بدلاً من ذلك.

وقال أحد الجنود في مقطع الفيديو: "لسوء الحظ، أدى الوضع هنا إلى حل وحدتنا. نطلب أن يُسمح لنا بالانضمام إلى صفوفكم. هناك عشرة منا هنا جاهزون للقتال".

واعترف بوتين مؤخرًا بالخسائر، قائلاً إن وحدات في وكالة الاستخبارات السرية التابعة له، جهاز الأمن الفيدرالي الروسي تحديدًا، تعرضت لخسائر بسبب الحرب.

كما أشار إلى أن الوحدات التي تعرضت لخسائر كانت تشارك بشكل مباشر في "العملية العسكرية الخاصة" لقتال الإرهاب والفساد المنظم والتطرف بشكل نشط كما وصفها، وتحدث عن وفيات في صفوفهم.