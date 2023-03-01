فيديو يظهر حريقًا في مستودع نفط على أراض روسية.. وموسكو تتهم كييف

تقول السلطات الروسية إن طائرة درون أوكرانية سقطت في منطقة موسكو. يقول حاكم المقاطعة إنه يعتقد أن الهدف كان على الأرجح منشأة بنية تحتية مدنية، والتي لم تتضرر.

هذا الحادث واحد من بين حادثي طائرات درون مزعومين على الأقل تم الإبلاغ عنهما الثلاثاء. اتهمت وزارة الدفاع الروسية أيضًا أوكرانيا بمحاولة هجوم بطائرة بدون طيار في جنوب غرب روسيا.

وأظهر مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي حريقًا في مستودع نفط في ساحل البحر الأسود لروسيا.

ومن غير الواضح ما إذا كان هذا المرفق هو الهدف المقصود لكن أوكرانيا استهدفت سابقًا مستودعات نفط على أراض روسية، لكن CNN لم تتمكن من التحقق من صحة هذه المزاعم بشكل مستقل.