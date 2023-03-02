وفق أحدث إحصائية.. مقارنة بين قوة الجيش الأمريكي ونظيره الصيني

نرصد لكم في هذا التقرير مقارنة بين قدرات الجيشين الأمريكي والصيني، متضمنًا ذلك عدد الجنود العاملين في الخدمة وقوات الاحتياط والقوات الجوية وميزانية الدفاع، وفقاً لموقع “غلوبال فاير باور” المختص بالشأن العسكري للدول بحسب أحدث إحصائية لعام 2023.

بداية من حيث التصنيف العالمي، يحتل الجيش الأمريكي المرتبة الأولى عالمياً بينما يحتل نظيره الصيني المرتبة الثالثة عالمياً ويمتلك جيشا البلدين قوات جوية ضاربة، وترسانة نووية، ونرصد لكم المقارنة فيما يلي:

الجيش الأمريكي

يتجاوز عدد سكان الولايات المتحدة 337 مليون نسمة، بينهم 148 مليون نسمة قوة بشرية متاحة في حين يصل عدد أفراد الجيش الأمريكي إلى 1.39 مليون جندي فاعل بينهم 442 ألف جندي في قوات الاحتياط.

ومن حيث القوة الجوية يمتلك الجيش الأمريكي 13300 طائرة حربية، بينها 1914 مقاتلة، و843 طائرة هجومية، وأكثر من 962 طائرة شحن عسكري، إضافة إلى 2634 طائرة تدريب، و5584 مروحية عسكرية منها 983 مروحية هجومية.

ولدى الجيش الأمريكي أكثر من 5500 دبابة و303553 مدرعة و1000 مدفع ذاتي الحركة وأكثر من 1339 مدفعا ميدانيا، إضافة إلى 1716 راجمة صواريخ.

ومن حيث القوة البحرية، يضم الأسطول البحري الأمريكي 484 قطعة بحرية منها 11 حاملة طائرات و92 مدمرة و68 غواصة، إضافة إلى 8 كاسحات ألغام.

وتبلغ ميزانية الدفاع ومعدل الانفاق السنوي للجيش الأمريكي أكثر من 761 مليار دولار أمريكي.

الجيش الصيني

يبلغ عدد سكان جمهورية الصين الشعبية 1,410 مليار نسمة، بينهم قرابة 761 مليون نسمة قوة بشرية متاحة وتعداد جنود الجيش الصيني في الخدمة 2 مليون جندي، إضافة إلى 510 آلاف جندي في قوات الاحتياط.

ويمتلك الجيش الصيني أكثر من 3284 طائرة حربية بينها قرابة 1200 مقاتلة، و371 طائرة هجومية، و288 طائرة شحن عسكري، إضافة إلى 397 طائرة تدريب، كما يمتلك الجيش الصيني 913 مروحية عسكرية منها 281 مروحية هجومية.

وعلى صعيد الدبابات يمتلك الجيش الصيني 4950 دبابة، وأكثر من 174300 مدرعة، ومن حيث عدد المدافع يمتلك الجيش الصيني أكثر من 2795 مدفعا ذاتي الحركة، وقرابة 1434 مدفعا ميدانيا، و3145 راجمة صواريخ.

ومن حيث القوة البحرية يتكون الأسطول الصيني من 730 قطعة بحرية منها حاملتا طائرات، و78 غواصة، و50 مدمرة و43 فرقاطة و36 كاسحة ألغام.

وتبلغ ميزانية الدفاع ومعدل الانفاق السنوي للجيش الصيني 230 مليار دولار أمريكي.

وعلى صعيد القوة النووية التي تعد عاملًا فاصلًا في ميزان القوى بين الدول يُعتقد أن جيش الولايات المتحدة يمتلك 3750 سلاحا نوويا، في تقدم واضح وكبير على نظيره الصيني الذي يمتلك قرابة 350 سلاحا نوويا وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام.