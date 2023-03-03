ربما "الوحش".. شاهد ما قاله قاضي لرجل قتل زوجته وابنه قبل الحكم عليه

قبل إصدار الحكم على أليكس مردوغ، المتهم بقتل زوجته وابنه تحدث القاضي كليفتون نيومان عن إدمان المواد الأفيونية الذي اعترف به مردوغ، قائلًا: "ربما لم تكن أنت (من ارتكب الجريمة) ربما كان الوحش الذي أصبحت عليه، عندما تناولت الحبوب الأفيونية، ربما أصبحت شخصًا آخر"، جاء ذلك ردًا على تعليق مردوغ الذي قال إنه بريء.

وقضت المحكمة بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط، على المحامي السابق أليكس مردوغ، سليل العائلة الشهيرة في مجال القانون بولاية كارولينا الجنوبية حيث عمل والده وأجداده، في منصب المدعي العام المحلي، خلال الفترة من 1920 إلى 2006.