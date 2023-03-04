يُظهر مقطع فيديو جديد ما حدث في أعقاب القتال بالقرب من مدينة باخموت بأوكرانيا، حيث تعرض خط إمداد بالغ الأهمية للقوات الأوكرانية للهجوم من قبل القوات الروسية، بحسب ما قاله جندي أوكراني لشبكة CNN.

كما أحرزت القوات الروسية تقدمًا في محاصرة المدينة، حيث لم تترك سوى الغرب مفتوحًا أمام القوات الأوكرانية.

وقال رئيس وحدة استطلاع أوكرانية إنهم تلقوا أمرًا بمغادرة باخموت على الفور، دون إعطاء سبب. بينما قال جنود من وحدة مدفعية بالقرب من تشاسيف يار أنه ليس لديهم خطط لوقف القتال، خوفًا مما يمكن أن يحدث بعد ذلك.