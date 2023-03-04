توب 5: إدانة خليجية لتصريح وزير إسرائيلي.. وموجة ضحك خلال حديث لافروف

من تصريحات مدير وكالة الطاقة الذرية عن تهديدات إسرائيل لمنشآت إيران النووية، وإدانة دول خليجية تصريح وزير إسرائيلي عن "محو" بلدة فلسطينية، وتظاهرة للاتحاد العام للشغل ضد سياسات الرئيس التونسي، مرورًا بموجة ضحك بسبب تصريحات لوزير الخارجية الروسي خلال قمة G20، وصولا إلى واقعة غريبة لامرأة سرقت بيضة تمساح وعاش معها 20 عامًا كـ"حيوان أليف"... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أجرى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، زيارة إلى طهران، السبت، أكّد خلالها أنّ "الوكالة مستعدة لمواصلة العمل مع إيران"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

شارك الآلاف في تظاهرة مناهضة للرئيس التونسي قيس سعيد، في العاصمة التونسية، السبت، في استجابة لدعوة الاتحاد التونسي العام للشغل، اعتراضًا على سياسات الرئيس ضد القوى المعارضة والنقابية في الشهور الأخيرة.

أدانت السعودية وقطر والكويت، الجمعة، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي دعا خلالها إلى "محو" بلدة فلسطينية.

أثار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، موجة من الضحك لحشد من حضور جلسة لوزراء الخارجية على هامش قمة دول مجموعة العشرين الاقتصادية الكبرى (G20)، المنعقدة في مدينة نيودلهي بالهند، وذلك عندما ادعى زورًا أن الغزو الروسي لأوكرانيا كان في الواقع قد شُن ضد روسيا.

اكتشف مسؤولو الحياة البرية في ولاية تكساس الأمريكية تمساحًا بطول 7 أقدام، أي ما يزيد عن المترين في فناء خلفي لمنزل امرأة.